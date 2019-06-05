Доктор Лю: «Спартак» недоволен главным врачом, футболисты ходят ко мне без его разрешения»

Китайский врач Лю Хуншен, входивший в медштаб «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17, поделился впечатлениями от работы врачей красно-белых.

«Обращался ли ко мне кто-то из игроков «Спартака» в последнее время за помощью? Да, но я не могу сказать кто. Команда недовольна главным врачом, и футболисты ходят ко мне без его разрешения.

Я дружу с некоторыми футболистами, слышал, что и руководство, и тренеры недовольны медицинским штабом. Игроки говорят, что их долго лечили. А как только они возвращались — опять травма. Я тоже не чудотворец, но, когда я был в команде, такого не случалось», — сказал доктор в интервью корреспонденту Sport24 Максиму Гужевскому.

«Ребята говорили: мы не за тренера играем, а за «Спартак». Доктор Лю — о Глушакове и медштабе