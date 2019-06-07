Сборная России тренируется в Саранске в полном составе

Сборная России на саранском стадионе «Мордовия-Арена» в эти минуты проводит последнюю тренировку перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино (8 июня).

После тренировки состоится пресс-конференция российской сборной. Представители Сан-Марино предстанут перед журналистами в 18:30 мск, а затем команда из карликового государства начнёт тренировку.

Матч Россия — Сан-Марино состоится в субботу, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг. За гостей будут болеть около 10 фанатов. Встречу обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.