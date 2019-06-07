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Тренер сборной Англии: второй гол убил команду 

Газета.Ru + ещё 79 6 часов назад
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о матче 1/2 финала Лиги наций против команды Нидерландов, передает «Советский спорт».
"Это был невероятный вечер. Я думаю, что мы многому научились в матче против высококлассной команды. Она заставила нас решать такие проблемы, с которыми мы не сталкивались в прошлом", — цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.
Специалист отметил, что команда пропустила «глупые голы».
"У нас были возможности забить, но мы не воспользовались ими. На 85-й минуте ты думаешь, что твоя команда забила и сделала большой шаг к победе, но вместо этого получаешь отмененный гол, а затем пропускаешь в свои ворота… Второй гол в наши ворота просто убил команду", — добавил Саутгейт.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Нидерландов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее финт игрока сборной Англии признан лучшим моментом матча с Нидерландами.
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Прочее , Гарет Саутгейт , УЕФА , Газета.Ru , Советский спорт
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