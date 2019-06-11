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Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе 

Российская Газета + ещё 48 11 часов назад
Фото: Российская Газета
Глава российского правительства напомнил, что сто лет назад Генри Форд принял решение сократить рабочую неделю своих сотрудников с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда. Также он рассказал об опыте одной компании из Новой Зеландии, которая ввела четырехдневную неделю, а производительность труда в пересчете на один час рабочего времени выросла на 20 процентов.
— Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта, — предположил Медведев.
Второй эффект от четырехдневной рабочей недели — снижение стресса у сотрудников.
Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, — отметил премьер. — Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях".
Всемирная ассамблея здравоохранения несколько недель назад признала болезнью синдром эмоционального выгорания. «Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место, — считает председатель правительства России. — Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости».
Развитие современных технологий для многих людей сделало рабочим местом их собственный дом. Удаленная и неполная занятость становится массовым явлением, обратил внимание Дмитрий Медведев. Цифровые технологии представляют почти безграничные возможности для работы и самореализации людей вне зависимости от пола, возраста, социального статуса, места жительства. «Такова новая парадигма труда и она дает многообещающие стимулы для талантливых людей. Особенно для тех, кто живет в развивающихся странах», — считает премьер-министр.
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Прочее , Дмитрий Медведев , Генри Форд , Правительство РФ
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