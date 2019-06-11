Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе

Глава российского правительства напомнил, что сто лет назад Генри Форд принял решение сократить рабочую неделю своих сотрудников с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда. Также он рассказал об опыте одной компании из Новой Зеландии, которая ввела четырехдневную неделю, а производительность труда в пересчете на один час рабочего времени выросла на 20 процентов.

— Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта, — предположил Медведев.

Второй эффект от четырехдневной рабочей недели — снижение стресса у сотрудников.

Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, — отметил премьер. — Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях".

Всемирная ассамблея здравоохранения несколько недель назад признала болезнью синдром эмоционального выгорания. «Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место, — считает председатель правительства России. — Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости».