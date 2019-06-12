Названы сроки перехода России на четырёхдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве сообщил, что не исключает в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. По мнению экспертов, переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен не ранее, чем через 10-15 лет.

Причём для реализации этого проекта должна вырасти производительность труда не менее чем на 20%. Экспертов опросило информационное агентство ТАСС.

Проректор Академии труда и социальных отношений, экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ Александр Сафонов сообщил: «Я считаю, что в ближайшие 10-15 лет обсуждать этот вопрос для Российской Федерации будет неактуальным».

Переход затрудняют такие факторы, как, например, уменьшение доходов при сокращении отработанных часов. Сафонов пояснил: «Не снизятся они только в тех отраслях, где важно не количество отработанных часов, а результат. Например, в IT-секторе».