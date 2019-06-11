Адвокат отказался от девушки, которая обвинила Неймара в изнасиловании

Данило Гарсия де Андраде, адвокат Нажилы Триндади, которая обвиняет игрока «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, отказался от работы с ней, сообщает «Советский спорт».

По информации L'Equipe, девушка подозревает адвоката в краже планшета, в котором содержалось семиминутное видео, которое оказывает виновность Неймара.

"Она обвиняет меня, утверждая, что геолокация ее устройства показывает на мой офис. Мой клиент занимает неправильную позицию, лишенную здравого смысла и истины. Мне бы очень хотелось иметь этот планшет, чтобы передать его полиции и использовать его для укрепления позиции Данило Гарсии де Андраде как жертвы", — сказал Триндади.

Также он отметил, что больше не хочет работать со своей бывшей клиенткой.

"Отношения между адвокатом и клиентом должны основываться на доверии, которого больше нет. Надеюсь, что правда восторжествует!" — добавил адвокат.

Ранее стало известно, что французских экспертов отстранили от работы за оскорбления потенциальной жертвы Неймара.