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Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка раскритиковала полицию 

Газета.Ru + ещё 13 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бразильская модель Наджила Триндаде, которая обвинила нападающего сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, раскритиковала полицию, передает «Советский спорт».
Полиция в Сан-Паулу начала проверку по поводу заявлений модели, которые могут оказаться клеветой. В ответ на это Триндаде обвинила правоохранительные органы в коррупции.
"Полиция куплена. Если нет, то я сумасшедшая", — сказала девушка в интервью передаче Conexao Reporter.
Модель обвинила футболиста в том, что он изнасиловал ее 15 мая в одном из отелей Парижа.
Ранее сообщалось, что Неймара не будет на обложке игры «FIFA 2020».
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Прочее , МВД , Советский спорт
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