Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка раскритиковала полицию

Бразильская модель Наджила Триндаде, которая обвинила нападающего сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, раскритиковала полицию, передает «Советский спорт».

Полиция в Сан-Паулу начала проверку по поводу заявлений модели, которые могут оказаться клеветой. В ответ на это Триндаде обвинила правоохранительные органы в коррупции.

"Полиция куплена. Если нет, то я сумасшедшая", — сказала девушка в интервью передаче Conexao Reporter.

Модель обвинила футболиста в том, что он изнасиловал ее 15 мая в одном из отелей Парижа.

Ранее сообщалось, что Неймара не будет на обложке игры «FIFA 2020».