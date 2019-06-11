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Обвинившей Неймара в изнасиловании модели отказали в здравом смысле 

Lenta.ru + ещё 8 23 часа назад
Фото: Lenta.ru
Адвокат Данило Гарсия де Андраде отказался от работы с моделью Нажилой Триндади, обвинившей в изнасиловании футболиста сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ Неймара. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации издания, модель обвинила адвоката в краже планшета, в котором содержалось видео, якобы доказывающее вину Неймара. Андраде опроверг заявления клиентки и добавил, что прекращает работу с ней. Он отметил, что если бы у него был планшет, он сразу же отнес его в полицию.
«Моя клиентка заняла совершенно неэтичную позицию, лишенную здравого смысла и правды. Я сдаюсь, потом что отношения между адвокатом и его клиентом должны быть построены на доверии, а его больше нет», — подытожил Андраде.
8 июня Триндади дала показания по делу против Неймара. Она рассказала, что одна из улик против футболиста была украдена из ее квартиры.
Об обвинении в адрес Неймара стало известно 2 июня. Триндади обратилась в полицию, указав, что футболист изнасиловал ее 15 мая в Париже. Сторона игрока выступила с опровержением и допустила раскрытие их переписки с целью снятия подозрений. Неймар опубликовал видеозапись с женщиной, после чего в Бразилии на него завели уголовное дело.
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