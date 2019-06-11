Россия — Кипр: трансляция игры — 11 июня, в 21.45 (видео)

Во вторник 11 июня сборной России предстоит провести последний матч в уходящем сезоне-2018/19. В отборе на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова сыграют с киприотами. Игра пройдет на арене «Нижний Новгород», стартовый свисток будет в 21.45 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия — Кипр.

На старте кампании подопечные Станислава Черчесова провели три игры. В первой они уступили Бельгии (1:3), во второй победили Казахстан (4:0), а в третьей уничтожили Сан-Марино (9:0). Таким образом у россиян теперь 6 очков, и они занимают вторую строчку. Тогда как у бельгийцев девять баллов, и они в параллельном матче принимают Шотландию.

Следующую игру сборная России проведет 6 сентября в гостях у Шотландии, а 9 сентября дома примет Казахстан.

После матча Россия — Кипр на сайте «СЭ» вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы о заключительном матче сборной в сезоне.

Россия — Кипр: чемпионат Европы 2020 года, отборочный турнир, 11 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало — 21.45 (мск)

Кроме того, в 20.30 на ютуб-канале «СЭ» начнется лайв-трансляция матча Россия — Кипр.

Ведущие — Илья Андреев и Сергей Егоров, на связи из Нижнего Новгорода наш спецкор Дмитрий Зеленов.