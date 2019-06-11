Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия — Кипр: трансляция игры — 11 июня, в 21.45 (видео) 

Спорт-Экспресс + ещё 11 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Во вторник 11 июня сборной России предстоит провести последний матч в уходящем сезоне-2018/19. В отборе на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова сыграют с киприотами. Игра пройдет на арене «Нижний Новгород», стартовый свисток будет в 21.45 по Москве.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия — Кипр.
На старте кампании подопечные Станислава Черчесова провели три игры. В первой они уступили Бельгии (1:3), во второй победили Казахстан (4:0), а в третьей уничтожили Сан-Марино (9:0). Таким образом у россиян теперь 6 очков, и они занимают вторую строчку. Тогда как у бельгийцев девять баллов, и они в параллельном матче принимают Шотландию.
Следующую игру сборная России проведет 6 сентября в гостях у Шотландии, а 9 сентября дома примет Казахстан.
После матча Россия — Кипр на сайте «СЭ» вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы о заключительном матче сборной в сезоне.
Россия — Кипр: чемпионат Европы 2020 года, отборочный турнир, 11 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало — 21.45 (мск)
Кроме того, в 20.30 на ютуб-канале «СЭ» начнется лайв-трансляция матча Россия — Кипр.
Ведущие — Илья Андреев и Сергей Егоров, на связи из Нижнего Новгорода наш спецкор Дмитрий Зеленов.
Спорт-Экспресс: последние новости
Украина в меньшинстве победила Италию в полуфинале юношеского ЧМ. Гол итальянцев на 92-й минуте отменен благодаря ВАР Хави признался, что Месси посвятил ему один из "Золотых мячей" СМИ: "Атлетико" нашел замену Гризманну
Комментарии
Прочее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В шаге от позора: Россия сыграла с Кипром36
Рязанцев и Лебеденко перешли в «Торпедо»
Адвокаты отказываются защищать: поворот в деле Неймара
Мбаппе забил 100-й гол в карьере
«Реал» нацелился на хавбека «Наполи»
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение