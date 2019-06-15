Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: дортмундская «Боруссия» намерена вернуть футболиста Хуммельса 

ТАСС + ещё 10 3 часа назад
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) хочет приобрести у мюнхенской "Баварии" защитника Матса Хуммельса, который ранее уже выступал в составе дортмундской команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Sport Bild.
По информации источника, "Боруссия" уже провела переговоры с "Баварией". Руководство мюнхенского клуба сообщило главному тренеру Нико Ковачу о возможной продаже игрока.
Хуммельс перешел в "Баварию" летом 2016 года. Он является воспитанником клуба, однако с зимы 2008 года выступал в составе "Боруссии". В команде из Дортмунда Хуммельс провел 309 матчей, забил 25 мячей и сделал 16 голевых передач. В прошедшем сезоне футболист выиграл золотые медали национального первенства, став шестикратным чемпионом Германии.
С марта 2019 года Хуммельс не вызывается в состав сборной страны. Главный тренер немцев Йоахим Лёв перед стартом отборочного турнира Евро-2020 принял решение отказаться от услуг чемпионов мира 2014 года Томаса Мюллера, Джерома Боатенга и Хуммельса для смены поколений. 30-летний защитник провел за национальную команду 70 матчей и забил пять мячей.
ТАСС: последние новости
От матчей сборной до хоккея и концертов. Как используются стадионы ЧМ-2018 по футболу Министра спорта Удмуртии Наталью Гольцову освободили от должности Россияне Внуков и Строев стали вторыми на этапе Гран-при по прыжкам в воду
Комментарии
Прочее , Йоахим Лев , Нико Ковач , Томас Мюллер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин рассказал о конфликте на шоу Авербуха
Федор Емельяненко продлил контракт с Bellator
Новый поворот в деле Роналду об изнасиловании8
Грищук завершил шахматный турнир в Норвегии победой1
Хоккеист Любушкин продлил сотрудничество с «Аризоной»
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение