СМИ: дортмундская «Боруссия» намерена вернуть футболиста Хуммельса

Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) хочет приобрести у мюнхенской "Баварии" защитника Матса Хуммельса, который ранее уже выступал в составе дортмундской команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Sport Bild.

По информации источника, "Боруссия" уже провела переговоры с "Баварией". Руководство мюнхенского клуба сообщило главному тренеру Нико Ковачу о возможной продаже игрока.

Хуммельс перешел в "Баварию" летом 2016 года. Он является воспитанником клуба, однако с зимы 2008 года выступал в составе "Боруссии". В команде из Дортмунда Хуммельс провел 309 матчей, забил 25 мячей и сделал 16 голевых передач. В прошедшем сезоне футболист выиграл золотые медали национального первенства, став шестикратным чемпионом Германии.