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Россияне выиграли серебро этапа Гран-при по синхронным прыжкам в воду 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Российские спортсмены Герман Строев и Игорь Внуков стали обладателями серебряных медалей на пятом этапе Гран-при по синхронным прыжкам в воду с вышки. Турнир проходит в итальянском городе Больцано.
Результат российского тандема составил 376,29 балла. Они уступили только представителям Китая Лин Ян и Сун Юань, которые заработали 401,97 балла. Тройку на пьедестале почета замкнули итальянские прыгуны Майколь и Джулиан Верзотто. Их результат — 358,92 балла.
Итальянский этап Гран-при завершится 16 июня.
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