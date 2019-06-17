Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В матче Кубка Макао футболисты забили 39 мячей 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Матч Кубка Макао между командами «Ка Ай» и «Ханг Сай» завершился со счетом 21:18, передает «Советский спорт».
Таким образом футболисты обеих команд выразили протест на решение отменить ответный матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Шри-Ланки. Встреча была отменена из-за опасений по поводу безопасности в Шри-Ланке.
Отмечается, что футболисты обоих клубов неспешно прогуливались по полю, а забитым мячом отметился даже один из вратарей. Федерация футбола Макао начала расследование.
Ранее футбольный клуб «Чайка» опубликовал заявление относительно обвинения в договорном характере матча против «Черноморца».
Газета.Ru: последние новости
"Порту" согласовал условия контракта с форвардом "Спартака" Болельщики "Манчестер Юнайтед" не хотят видеть Погба в команде Глава "Лиона" высказался о трансфере Менди
Прочее , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антонов остаётся в ЦСКА
В «Реале» началась забастовка
Смолов окончил аспирантуру1
Самая горячая в мире гольфистка3
Видаль может покинуть «Барселону»
Видео
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение