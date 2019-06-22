Расшифрован трактат о сверхъестественной самурайской технике

Переводчик Эрик Шахан расшифровал японский трактат XVII века «Двенадцать правил меча» о технике самурайского боя на мечах, которую считали сверхъестественной.

Авторство произведения приписывают ученикам самурая Ито Итосаи, которого считали носителем пресловутой техники: он победил в 33 поединках, каждый раз демонстрируя высокое мастерство.

Помимо описания техники боя на мечах в трактате изложены молитвы, усиливающие ум и дух, и ряд правил. Например, правило «глаза сердца» гласит, что смотреть на противника следует не глазами, а духом, сообщает Live Science.

Ранее специалисты нейрофизиологической лаборатории Федеральной политехнической школы Лозанны в 2014 году провели эксперимент, объясняющий, почему многим людям кажется, что они видят призраков.

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