Расшифрован трактат о сверхъестественной самурайской технике 

Переводчик Эрик Шахан расшифровал японский трактат XVII века «Двенадцать правил меча» о технике самурайского боя на мечах, которую считали сверхъестественной.
Авторство произведения приписывают ученикам самурая Ито Итосаи, которого считали носителем пресловутой техники: он победил в 33 поединках, каждый раз демонстрируя высокое мастерство.
Помимо описания техники боя на мечах в трактате изложены молитвы, усиливающие ум и дух, и ряд правил. Например, правило «глаза сердца» гласит, что смотреть на противника следует не глазами, а духом, сообщает Live Science.
Ранее специалисты нейрофизиологической лаборатории Федеральной политехнической школы Лозанны в 2014 году провели эксперимент, объясняющий, почему многим людям кажется, что они видят призраков.
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