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«Флорида» может выкупить контракт голкипера Раймера 

Чемпионат.com 4 часа назад
Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» может выкупить контракт голкипера Джеймса Раймера, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн. «Пантеры» всё ещё пытаются избавиться от Раймера. Его контракт с зарплатой $ 3,4 млн рассчитан на два сезона. Если не появятся команды, готовые на обмен, то «Флорида» может выкупить контракт вратаря», — написал Лебрюн.
В минувшем сезоне 31-летний Раймер провёл 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 13 побед. Он отражал 92,9% бросков и пропускал 3,09 шайбы в среднем за игру. Джеймс выступает за «пантер» с сезона-2016/17, ранее он защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс».
Ранее сообщалось, что «Флорида» хочет подписать контракт с голкипером «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом.
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Прочее , Пьер Лебрюн , Сергей Бобровский , Джеймс Раймер
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