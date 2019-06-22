В первом раунде драфта НХЛ выбрали лишь одного россиянина

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился первый раунд драфта 2019 года, сообщает «Советский спорт».

Единственным россиянином, который был задрафтован в первом раунде, стал 17-летний Василий Подколзин , выбранный «Ванкувер Кэнакс» под десятым номером драфта.

Страной-лидером по количеству игроков, выбранных на драфте, оказались США (11). Под первым номером драфта «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал нападающего Джека Хьюза.

Ранее сообщалось, что в «Ванкувере» не смогли назвать фамилию Подколзина без шпаргалки.