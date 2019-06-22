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В первом раунде драфта НХЛ выбрали лишь одного россиянина 

Газета.Ru + ещё 38 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился первый раунд драфта 2019 года, сообщает «Советский спорт».
Единственным россиянином, который был задрафтован в первом раунде, стал 17-летний Василий Подколзин, выбранный «Ванкувер Кэнакс» под десятым номером драфта.
Страной-лидером по количеству игроков, выбранных на драфте, оказались США (11). Под первым номером драфта «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал нападающего Джека Хьюза.
Ранее сообщалось, что в «Ванкувере» не смогли назвать фамилию Подколзина без шпаргалки.
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