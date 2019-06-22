Аверина завоевала золото Европейских игр в спортивной гимнастике

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль Европейских игр в индивидуальном многоборье, сообщает «Советский спорт».

Россиянка набрала 87,750 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (84,700), третьей — белоруска Екатерина Галкина (79,300).

После первого вида Аверина шла лишь на третьей позиции, но затем обогнала конкуренток.

Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы.

Сборная России лидирует в медальном зачете.

Ранее российские акробаты выиграли золото на Европейских играх в миксте.