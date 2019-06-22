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Аверина завоевала золото Европейских игр в спортивной гимнастике 

Газета.Ru + ещё 20 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль Европейских игр в индивидуальном многоборье, сообщает «Советский спорт».
Россиянка набрала 87,750 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (84,700), третьей — белоруска Екатерина Галкина (79,300).
После первого вида Аверина шла лишь на третьей позиции, но затем обогнала конкуренток.
Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы.
Сборная России лидирует в медальном зачете.
Ранее российские акробаты выиграли золото на Европейских играх в миксте.
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Прочее , Дина Аверина , Екатерина Галкина , Советский спорт
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