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Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков 

Чемпионат.com + ещё 72 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири отметил, что организация поддерживает акцию солидарности грузинских клубов.
«По состоянию на сегодня, ни одной из команд, участвующих в Национальной лиге не угрожает санкция. Заявок к нам не поступало ни от УЕФА, ни от ФИФА. Еще раз подтверждаю, что акция солидарности, в которой в течение прошлой недели участвовали грузинские клубы, полностью поддержана нами», — приводит слова Муджири сайт Первого канала в Грузии.
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси. На майках располагалась надпись: «Мы помним, что 20 процентов территории Грузии оккупированы».
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Прочее , Давид Муджири , УЕФА
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