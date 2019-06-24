Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири отметил, что организация поддерживает акцию солидарности грузинских клубов.

«По состоянию на сегодня, ни одной из команд, участвующих в Национальной лиге не угрожает санкция. Заявок к нам не поступало ни от УЕФА , ни от ФИФА. Еще раз подтверждаю, что акция солидарности, в которой в течение прошлой недели участвовали грузинские клубы, полностью поддержана нами», — приводит слова Муджири сайт Первого канала в Грузии.

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси. На майках располагалась надпись: «Мы помним, что 20 процентов территории Грузии оккупированы».