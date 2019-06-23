Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию игроков

Федерация футбола Грузии в Instagram-аккаунте опубликовала фотографии фанатов и футболистов, появившихся на матчах в футболках с антироссийскими лозунгами.

Акция была организована в 19-м туре чемпионата Грузии. В майках с антироссийскими лозунгами вышли игроки кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави. На футболках было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.