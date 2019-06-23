Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию игроков 

Lenta.ru + ещё 46 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Федерация футбола Грузии в Instagram-аккаунте опубликовала фотографии фанатов и футболистов, появившихся на матчах в футболках с антироссийскими лозунгами.
Акция была организована в 19-м туре чемпионата Грузии. В майках с антироссийскими лозунгами вышли игроки кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави. На футболках было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.
Беспорядки в столице Грузии начались 20 июня. Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова (политик занял кресло спикера грузинского парламента во время открытия сессии Межпарламентской ассамблеи) спровоцировал многотысячные акции протеста. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате чего пострадали 240 человек, в том числе и 80 представителей правоохранительных органов.
Последние новости
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке Сдавший ЕГЭ на 300 баллов школьник Путин раскрыл секрет успеха
Прочее , Сергей Гаврилов , Госдума , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дебют брата Нурмагомедова в UFC перенесли
Упала и оскандалилась: черная полоса Загитовой1
Квят принёс Гран-при в жертву, но обошёл напарника
Вечный запасной российского футбола продолжит карьеру
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке1
Видео
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение