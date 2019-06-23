Футбольная федерация Грузии поддержала антироссийские акции

Федерация футбола Грузии опубликовала фотографии фанатов и футболистов, которые выходили на поле в футболках с антироссийскими лозунгами, сообщает Sport24.

Напомним, что акцию начал кутаисский «Торпедо», игроки которого вышли в черных футболках с изображением карты Грузии и подписью «Мы из Грузии. Нас оккупировала Россия». Позднее акцию поддержали столичные «Локомотив» и «Рустави».

Фотографии были опубликованы в инстаграме грузинской Федерации футбола.

Эти инциденты связаны с волной антироссийского протеста в Грузии из-за приезда в страну российского депутата Сергея Гаврилова