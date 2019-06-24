Грузинских футболистов не накажут за антироссийские лозунги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет расследовать поведение игроков нескольких грузинских клубов, которые в минувшие выходные вышли на матчи чемпионата страны в футболках с антироссийскими надписями.

"Учитывая, что упомянутые события произошли во внутреннем соревновании, любая возможная дисциплинарная мера, которая может быть применена, подпадает под юрисдикцию соответствующих органов федерации футбола Грузии", — сообщили

"Интерфаксу"

в УЕФА.

В УЕФА уточнили, что могут открыть дисциплинарное дело только по инцидентам, которые происходят в рамках международных соревнований под эгидой этой организации.

Накануне футболисты клубов высшей грузинской лиги «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси), «Рустави» заявили перед матчами чемпионата о поддержке акции протеста, проходящей на проспекте Руставели в Тбилиси.

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Публикация от F. C. Torpedo Kutaisi (@fctorpedokutaisi)

22 Июн 2019 в 7:38 PDT Игроки клубов

вышли на игры в черных майках

с надписью на грузинском языке: «Мы помним — 20% территории Грузии оккупированы».

Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.