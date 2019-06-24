Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немецкий футболист отметился «голом-ракетой» 

Lenta.ru + ещё 7 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Нападающий сборной Германии по футболу Лука Вальдшмидт отметился голом в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата Европы против Австрии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UEFA.com на русском.
«Зацените ракету Луки Вальдшмидта на Евро», — говорится в записи.
На 14-й минуте встречи Вальдшмидт пробил с дальней дистанции и поразил девятку ворот соперника. Спустя 10 минут австрийцы счет сравняли, отличился Кевин Дансо. Матч завершился вничью. Германия обеспечила себе выход в плей-офф турнира с первого места.
Вальдшмидт является лучшим бомбардиром турнира. В его активе пять забитых мячей.
Последние новости
Приглашение России на июньскую сессию ПАСЕ оказалось «исключительным» Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Прочее , Кевин Дансо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Комбаров перейдет в «Крылья Советов»
Глушаков ищет новый клуб через Instagram
В Ирландии на гоночных соревнованиях погиб пилот
Федун написал Бердыеву гневное сообщение
УЕФА приняло решение по демаршу грузинских футболистов
Видео
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение