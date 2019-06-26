Сборная России завоевала 10 наград в пятый день Европейских игр в Минске

Сборная России продолжает уверенно лидировать в медальном зачете Европейских игр, которые проходят в Минске. В пятый соревновательный день россияне завоевали ещё 10 наград: 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.

Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 63 награды (28 золотые, 15 серебряных и 20 бронзовых). Вторыми идут хозяева соревнований — белорусы, завоевавшие 45 (15–1–19) медалеё. Тройку замыкает Грузия — 22 (6–6–10) награды.

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.