Сборная России завоевала 10 наград в пятый день Европейских игр в Минске 

Сборная России продолжает уверенно лидировать в медальном зачете Европейских игр, которые проходят в Минске. В пятый соревновательный день россияне завоевали ещё 10 наград: 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.
Золото в вольной борьбе завоевали Анзор Хизриев, Даурен Куруглиев и Заурбек Сидаков. Сергей Каменский стал победителем в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трёх положений. Серебряные награды России принесли Наталья Авдеева в стрельбе из блочного лука и каноист Кирилл Шамшурин на дистанции 1000 м. Бронзовые награды в пятый соревновательный день завоевали у байдарочников Кира Степанова и Анастасия Панченко, а также Владислав Литовка и Роман Аношкин, у каноистов — Кирилл Шамшурин и Илья Первухин, а Завур Угуев принёс команде награду в соревнованиях по вольной борьбе.
Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 63 награды (28 золотые, 15 серебряных и 20 бронзовых). Вторыми идут хозяева соревнований — белорусы, завоевавшие 45 (15–1–19) медалеё. Тройку замыкает Грузия — 22 (6–6–10) награды.
Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.