Глушаков провел первую тренировку с новым клубом 

Полузащитник Денис Глушаков провел первую тренировку с грозненским «Ахматом», передает «Матч ТВ».
29 числа футболист подписал контракт с клубом из столицы Чеченской Республики по схеме «1+1».
19 июня Глушаков покинул московский "Спартак", за который выступал с 2013 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
В прошлом сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата России и забил три мяча.
Ранее форвард «Спартака» Луис Адриано рассказал об отношениях команды красно-белых с Глушаковым.