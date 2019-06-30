Глушаков провел первую тренировку с новым клубом

Полузащитник Денис Глушаков провел первую тренировку с грозненским «Ахматом», передает «Матч ТВ».

29 числа футболист подписал контракт с клубом из столицы Чеченской Республики по схеме «1+1».

19 июня Глушаков покинул московский "Спартак" , за который выступал с 2013 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В прошлом сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата России и забил три мяча.