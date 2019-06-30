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Глушаков провел первую тренировку с новым клубом 

Газета.Ru + ещё 71 32 минуты назад
Фото: Instagram
Полузащитник Денис Глушаков провел первую тренировку с грозненским «Ахматом», передает «Матч ТВ».
29 числа футболист подписал контракт с клубом из столицы Чеченской Республики по схеме «1+1».
19 июня Глушаков покинул московский "Спартак", за который выступал с 2013 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
В прошлом сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата России и забил три мяча.
Ранее форвард «Спартака» Луис Адриано рассказал об отношениях команды красно-белых с Глушаковым.
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Прочее , Денис Глушаков , Луис Адриано , Спартак
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