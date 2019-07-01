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Медведев объявил о запуске системы учёта благосостояния граждан России
Говорит Москва
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ещё 2
6 часов назад
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RT на русском
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По словам Дмитрия Медведева, система социальной поддержки граждан должна быть более адресной, ориентированной на нужды конкретного человека.
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