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Медведев объявил о запуске системы учёта благосостояния граждан России 

Говорит Москва + ещё 2 6 часов назад
Фото: RT на русском
По словам Дмитрия Медведева, система социальной поддержки граждан должна быть более адресной, ориентированной на нужды конкретного человека.
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