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Сборную Сербии возглавил отказавшийся играть с Косово тренер Черногории 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Сборная Сербии объявила нового тренера, передает «Спорт-экспресс».
Новым наставником сербской национальной команды стал Любиша Тумбакович. За его кандидатуру единогласно проголосовал Совет федерации футбола Сербии.
Всего в голосовании участвовало четыре тренера.
66-летний специалист известен тем, что во время отборочного тура чемпионата Европы 2020 года он, на тот момент возглавляя сборную Черногории, отказался выступать против Косово.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Енисея» оказался в базе судебных приставов.
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