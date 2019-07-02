Сборную Сербии возглавил отказавшийся играть с Косово тренер Черногории

Сборная Сербии объявила нового тренера, передает «Спорт-экспресс».

Новым наставником сербской национальной команды стал Любиша Тумбакович. За его кандидатуру единогласно проголосовал Совет федерации футбола Сербии.

Всего в голосовании участвовало четыре тренера.

66-летний специалист известен тем, что во время отборочного тура чемпионата Европы 2020 года он, на тот момент возглавляя сборную Черногории, отказался выступать против Косово.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Енисея» оказался в базе судебных приставов.