Украинскому футболисту запретили играть с «Краснодаром-2»

Украинский полузащитник «Халадаша» Юрий Габовда не сможет помочь команде в контрольном матче с «Краснодаром-2». Данное решение приняло руководство венгерского клуба.

«Наш клуб осуждает пост на странице Юрия Габовды в социальной сети. Футбол — это спорт, который вне политики. Габовда не сыграет завтра в товарищеском матче с «Краснодаром-2». Разумеется, мы спросили у Юрия об этом посте. Он ответил, что его аккаунт взломали», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе «Халадаши».

Ранее Габовда написал в «Инстаграме»: «Завтра играем против „Краснодара“. Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!» Позднее футболист удалил запись и заявил, что его аккаунт взломали.