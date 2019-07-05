В Госдуме отреагировали на слова украинского игрока про «москальские рожи»

Свищев сообщил о недопустимости подобных вещей и призвал Союз футбольных европейских ассоциаций ( УЕФА ) реагировать на подобные провокации.

"Подобные вещи недопустимы, так что руководство венгерского клуба поступило совершенно правильно, отстранив украинца после его угроз. Может, ему больше не стоит в футбол играть?

На мой взгляд, такие провокации должны подтолкнуть УЕФА к принятию определенных действий, которые бы предотвратили их в будущем. Организации следует разработать рекомендации о недопустимости устраивать политические акции на поле", — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что на Украине прокомментировали угрозы футболиста в адрес россиян.