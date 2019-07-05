В Госдуме отреагировали на слова украинского игрока про «москальские рожи» 

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев прокомментировал высказывания украинского легионера венгерского клуба «Халадаш» Юрия Габовды в адрес российских футболистов, передает Sport24.
Свищев сообщил о недопустимости подобных вещей и призвал Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) реагировать на подобные провокации.
"Подобные вещи недопустимы, так что руководство венгерского клуба поступило совершенно правильно, отстранив украинца после его угроз. Может, ему больше не стоит в футбол играть?
На мой взгляд, такие провокации должны подтолкнуть УЕФА к принятию определенных действий, которые бы предотвратили их в будущем. Организации следует разработать рекомендации о недопустимости устраивать политические акции на поле", — сказал депутат.
Ранее сообщалось, что на Украине прокомментировали угрозы футболиста в адрес россиян.