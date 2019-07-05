Чорлука: мне важно победить в Суперкубке, поскольку я его уже трижды проигрывал

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом»

«Конечно, мы соскучились по футболу. Больше месяца прошло, а каждый из нас очень любит футбол, ждём завтрашний матч.

Готовимся к «Зениту», как к каждому сопернику. Важная игра и для нас, и для них, битва за трофей. Надеюсь, что выиграем у чемпионов России.

Мурило — очень хороший футболист по первому впечатлению. Только две игры с ним провели, но видно, что у него есть хорошие качества: единоборства, первый пас. Со временем может стать ещё лучше.