«Зенит» — «Локомотив» — 2:3, 6 июля 2019: что сказали Сёмин и Семак

Пресс-конференция после матча за Суперкубок России.

Настроение Сергея Семака по понятным причинам было другим — Сергей Богданович пусть и вежливо, но обозначил своё недовольство рядом моментов.

— В первую очередь хотелось бы поблагодарить организаторов за идеальное проведение матча на прекрасном стадионе «Динамо», где я сам когда-то играл, — начал радостный Сёмин. — Футболисты показали очень интересный и хороший футбол. С обеих сторон. Думаю, болельщики были довольны. Естественно, наши — чуть более довольны (улыбается). — «Локомотив» сегодня бился, словно от исхода матча зависело вообще всё… — Мы бились за первый трофей сезона. За то, что должны соответствовать уровню компании «РЖД», ведь являемся ее подразделением. Бились за самих себя. Самоотдача очень важна в любом матче. Хотя мне кажется, что можно было ещё и прибавить нам. — Принципиально было взять первый Суперкубок после вашего возвращения в «Локо»? До этого у вас было три поражения… — Из поражений всегда нужно извлекать выводы и победы. Мы это сделали. Выиграли у «Зенита» . А «Зенит» сегодня — очень сильная и укомплектованная команда. Но вообще любой матч для меня принципиальный.

— Оцените игру новичков. — Вся команда была хороша. А отдельно игроков мы оценим в Баковке в комнате для теории. — А как вам Мурило? Вписался в команду? — Раз он играет, значит… Я сегодня всеми доволен, — не стал «сдавать» своего футболиста Сёмин, несмотря на его явную ошибку при втором голе. — Мурило — игрок нашей команды, будем работать с ним, содействовать в адаптации. А остальное всё зависит от него. Будет хорошо играть — получит место на поле. Нет — не получит. И так со всеми.

— При счёте 2:1 в пользу «Зенита» что вы предпринимали, чтобы переломить ход матча? — Мы потеряли инициативу, первоначальный план перестал работать, контратакующая игра уже не получалась, нужно было атаковать позиционно. Но отдельные перестановки сделали. Все сегодня молодцы. И Алексей Миранчук. Он провёл фантастический матч.

— Алексей забил два мяча после того, как вышел Эдер. И его функции на поле изменились. Прокомментируйте решение. — Да, изменились. Нам нужно было вносить изменения, всё-таки проигрывали. Нам показалось, что Алексею не нужно оставаться в центре, иначе там будет большая скученность. Поэтому перевели его направо, где он мог атаковать, смещаться и бить своей левой ногой. Алексей фантастически справился. Наверное, всё это сыграло важную роль в матче.

— Дзюбу как-то опекали персонально сегодня? — Нет, персонально не опекали. Кто был рядом, тот и противодействовал ему. Но Дзюба своё дело сделал, поучаствовал в забитых голах «Зенита». — Фанатская трибуна «Локо» сегодня молчала на протяжении большей части первого тайма… Как игралось в таких условиях? — Я не знаю, почему она молчала. Но мы должны друг друга слышать. Всегда играли для болельщиков. Они для нас — это главное. Они у нас преданные, ради них футболисты бьются. 9 июля у нас будет вручение медалей и встреча с болельщиками. Наверное, у них были основания молчать. Послушаем их претензии. Это нужно делать. Необходимо учитывать мнение каждого. — Сегодня в атаке использовались все игроки, которые есть в наличии… — Да, у нас больше никого нет! (Смеётся.) А вообще хочется сказать вот что: здесь, на «Динамо», «Локомотив» в своё время стал чемпионом, выиграл три Кубка. И вот сегодня — Суперкубок. Стадион «Динамо» для нас счастливый!

Семак: Сутормин? Давайте дождёмся какого-то решения — тогда и поговорим

— Сложная игра, — признался главный тренер «Зенита». — Всё-таки первая официальная в сезоне. Естественно, много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проблем у нас много, вопросов — тоже, будем работать. Проигрывать всегда неприятно. Хороший матч для нас, чтобы понять и убедиться в моментах, которые нам не нравятся, и работать над ними. «Локомотив» поздравляем с победой. — А показалось, что обе команды выглядели прилично… — Не могу так сказать. Были большие разрывы. Состояние у футболистов тоже разное. Для болельщиков матч, может, был и хорошим, смотрелся. Но нам нужно учесть все ошибки перед стартом чемпионата. — Прокомментируйте игру Лунёва. Показалось, что он не выручил в первом и третьем голах. — Мне тоже так показалось, но более конкретно моменты рассмотрим позже, сделаем выводы.

— Лунёв часто пропускает в ближний угол. Не видите ли в этом проблему? — Проблема в том, что он вообще пропускает. А виноват или не виноват — рассмотрим это позже. Выигрывает и проигрывает вся команда. — Не считаете, что упомянутых разрывов стало больше после замены Нобоа на Ерохина? — Игра была сложная, Саша во втором тайме смотрелся неплохо с точки зрения объёма и единоборств. Но играли мы не так, как хотелось бы. И не только в центре поля. — Вопросы по судейству были? — Были, и достаточно много. Две жёлтые карточки Оздоеву были показаны в ситуациях, когда он играл в мяч. Фолы, руки не свистели, пенальти не ставили. Ждём VAR. Судьям, наверное, тоже сложно. Но вопросов было сегодня много. — Хотели бы узнать про невероятный трансфер Сутормина, о котором так много разговоров. — Всё, что пишется сейчас — это домыслы. Рассуждать о чём-то гипотетически… Давайте дождемся какого-то решения, а потом будет о чём поговорить.