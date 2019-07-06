«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция Суперкубка России начнётся в 19:00

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале турнира «Урал» со счётом 1:0.