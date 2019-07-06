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«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция Суперкубка России начнётся в 19:00 

Чемпионат.com + ещё 50 4 часа назад
Фото: RT на русском
Сегодня, 6 июля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоится матч за Суперкубок России, в котором сыграют петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Михаил Вилков.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале турнира «Урал» со счётом 1:0.
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Прочее , Алексей Стипиди , Лев Яшин , Сергей Лапочкин , Михаил Вилков , Банк ВТБ , Зенит , Локомотив , Динамо
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