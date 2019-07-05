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СМИ: футболист «Ромы» Жерсон отказался переходить в «Динамо» 

ТАСС + ещё 2 30 минут назад
ТАСС, 5 июля. Бразильский полузащитник итальянского клуба «Рома» Жерсон отказался от перехода в московское «Динамо». Об этом в пятницу сообщил портал Football Italia.
По информации источника, «Рома» договорилась с «Динамо» о трансфере 22-летнего бразильца за €10 млн Клубы находились на финальной стадии переговоров, но футболист не принял условия личного контракта. По словам отца футболиста, Жерсон с большой вероятностью окажется в бразильском «Фламенго», где у него будет больше шансов попасть в сборную Бразилии.
Жерсон перешел в «Рому» из бразильского «Флуминенсе» в 2016 году, минувший сезон он провел в аренде в «Фиорентине», сыграв за клуб 40 матчей, забив три гола и отдав четыре голевые передачи.
"Динамо" в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) заняло 12-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. В новом розыгрыше чемпионата России бело-голубые в первом туре на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Игра состоится 12 июля, начало встречи — 20:00 мск.
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Прочее , Динамо , ИТАР-ТАСС
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