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Суперкубок России. Алексей Миранчук оформил дубль 

SovSport.Ru + ещё 17 12 часов назад
Фото: Газета.RU
Локомотив в матче за Суперкубок России вышел.
На 78-й минуте хавбек железнодорожников Алексей Миранчук сравнял счет, красиво по обводящей траектории. На 81-й ему удалось пробить со средней дистанции в ближний угол.
Зенит Локомотив. Онлайн
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Прочее , Алексей Миранчук , Локомотив
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