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Суперкубок России. Алексей Миранчук оформил дубль
SovSport.Ru
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ещё 17
12 часов назад
Фото: Газета.RU
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Локомотив
в матче за Суперкубок России вышел.
На 78-й минуте хавбек железнодорожников
Алексей Миранчук
сравнял счет, красиво по обводящей траектории. На 81-й ему удалось пробить со средней дистанции в ближний угол.
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