Зверев, Хачанов, Медведев, Циципас провалились на Уимблдоне

До второй недели Уимблдона дошли лишь 2 теннисиста младше 27 лет. И где результаты хвалёного Next Gen на «Шлемах»?

Не стареют душой ветераны

Разговоров о силе Next Gen ходит много, и ATP всячески их подпитывает. Помимо того что в 2017 году был создан специальный Итоговый чемпионат для игроков не старше 21 года, проводящийся в Милане, их просто постоянно выделяют в новостях на официальном сайте тура, всячески подчёркивая успехи и как можно чаще употребляя определение Next Gen.

Из всех, кто был на вершине в последнюю четверть века, хотя бы до 32 лет играли только Андре Агасси , Карлос Мойя, Ллейтон Хьюитт Хуан Карлос Ферреро — и «Большая тройка» плюс Энди Маррей. Правда, британец, ранее бывший частью «Большой четвёрки», пока не вернулся в тур в одиночном разряде, но планирует сделать это в ближайшие месяцы. В 37 лет в одиночном разряде не выступал никто, кроме Федерера (опять же оставим возвращение Мустера в стороне — до того он не играл больше 12 лет и, вернувшись, никаких результатов не показал).

«Мастерсы» выигрываются, на «Шлемах» результатов нет При этом больших побед у Next Gen пока почти нет. Лучшие результаты показывал Александр Зверев , выигравший за два предыдущих года три «Мастерса» и Итоговый чемпионат ATP. Карен Хачанов завоевал титул на «Мастерсе» в Париже в 2018-м. Стефанос Циципас был в финалах двух «Мастерсов», но проиграл оба. Борна Чорич потерпел поражение в финале «Мастерса» в Шанхае в прошлом сезоне. Словом, выглядит всё это не слишком впечатляюще. А главное — отсутствие ярких выступлений на турнирах «Большого шлема». Выигрывать «Мастерсы», конечно, здорово, но это примерно то же самое, как в футболе побеждать в сильном национальном первенстве и проваливаться на чемпионатах Европы и мира.

Бенуа Пэр, Фернандо Вердаско, Михаил Кукушкин, Здесь нужно оговориться, что трава — специфическое покрытие, и многим оно просто неудобно. Тем не менее и на других «Шлемах» серьёзных результатов у Next Gen пока нет, так что это вполне можно называть тенденцией. А на этом Уимблдоне до второй недели из молодых игроков дошли только двое, и совсем не те, кому уделяется основное внимание: 23-летний Маттео Берреттини и 21-летний Уго Умбер. Все остальные участники 1/8 финала старше 27 лет. Более того, впервые в Открытой эре (с 1968 года) на этой стадии Уимблдона большей части оставшихся в сетке игроков уже исполнилось 30. Помимо «Большой тройки», это Роберто Баутиста-Агут Сэм Куэрри и Жоау Соуза.

Провал Next Gen в Лондоне

При этом фактически никто из Next Gen до «Большой тройки» попросту не дошёл. Разве что 22-летний Хуберт Хуркач проиграл Джоковичу, но это далеко не самый яркий представитель поколения — он выступал только на втором Next Gen ATP Finals, да и то стал последним попавшим туда по рейтингу.

Раньше молодёжь была сильнее?

Словом, на данный момент ситуация для Next Gen выглядит не слишком радужной. На турнирах «Большого шлема» они не просто не могут обыграть теннисистов «Большой тройки», но зачастую даже не доходят до них — так что проблема не только в том, что эта тройка настолько сильна. Например, представители поколения, впоследствии «раздавленного» Федерером, к их возрасту добились куда больших успехов. Ллейтон Хьюитт выиграл два «Шлема» и стал первой ракеткой мира к 21 году, Энди Роддик в том же возрасте стал первым и победил на одном мэйджоре, Хуан Карлос Ферреро к 23 годам также победил на «Шлеме» и поднялся на первую строчку. Марат Сафин сделал и то, и другое в 20 лет. Конечно, время у Next Gen ещё есть, но им нужно распоряжаться с умом.