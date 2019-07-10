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Футболиста «Реала» высмеяли за отретушированный живот 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи социальных сетей остались недовольны обложкой нового выпуска газеты AS. Фото появилось в Twitter-аккаунте Kilyan_RM.
На обложке изображен полузащитник сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар во время прохождения медицинского осмотра в клубе. Однако пользователи обратили внимание на то, что фотографию отфотошопили, и вместо тела Азара была добавлена фигура нападающего сливочных Карима Бензема.
Юзеры заметили, что Азар вернулся в расположение клуба с лишним весом. Пользователи обвинили футболиста в непрофессионализме. «100 миллионов за толстяка! Идем правильной дорогой», — написал один из них.
7 июня Азар перешел в «Реал» из лондонского «Челси» за 100 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.
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Прочее , Эден Азар , Реал
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