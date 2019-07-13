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Гимнастка Селезнева завоевала золото в упражнениях с обручем на Универсиаде 

Газета.Ru + ещё 21 2 часа назад
Российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на летней Универсиаде в Неаполе, сообщает РИА «Новости».
Россиянка получила за свое выступление 21,200 балла. Серебро взяла представительница Белоруссии Юлия Евчик (20,350), третье место заняла украинка Ева Мелещук (20,150).
Летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июня.
Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповом многоборье на летней Универсиаде в Неаполе.
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