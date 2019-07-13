Гимнастка Селезнева завоевала золото в упражнениях с обручем на Универсиаде

Российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на летней Универсиаде в Неаполе, сообщает РИА «Новости». Россиянка получила за свое выступление 21,200 балла. Серебро взяла представительница Белоруссии Юлия Евчик (20,350), третье место заняла украинка Ева Мелещук (20,150). Летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июня. Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповом многоборье на летней Универсиаде в Неаполе.