«Художница» Селезнёва завоевала золото Универсиады в многоборье 

Российская спортсменка Екатерина Селезнёва за явным преимуществом одержала победу в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе (Италия). Селезнёва более чем на 8 баллов опередила ставшую второй Зохру Агамирову из Азербайджана. Бронзовым призёром стала американка Лаура Цен.
Финалы в упражнениях с отдельными предметами пройдут 13 июля. Селезнёва — единственная представительница России в личном турнире Универсиады. Всемирная летняя Универсиада. Неаполь, Италия Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье
1. Екатерина Селезнёва (Россия) — 83,600. 2. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 75,425. 3. Лаура Цен (США) — 72,600.