Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Художница» Селезнёва завоевала золото Универсиады в многоборье 

Чемпионат.com + ещё 8 15 часов назад
Российская спортсменка Екатерина Селезнёва за явным преимуществом одержала победу в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе (Италия). Селезнёва более чем на 8 баллов опередила ставшую второй Зохру Агамирову из Азербайджана. Бронзовым призёром стала американка Лаура Цен.
Финалы в упражнениях с отдельными предметами пройдут 13 июля. Селезнёва — единственная представительница России в личном турнире Универсиады. Всемирная летняя Универсиада. Неаполь, Италия Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье
1. Екатерина Селезнёва (Россия) — 83,600. 2. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 75,425. 3. Лаура Цен (США) — 72,600.
Чемпионат.com: последние новости
«Спартак М» — «Сочи», 13 июля 2019, прогноз на матч 1-го тура РПЛ Селюк: призываю фанатов «Зенита» не оскорблять «загорелых» игроков из «Тамбова» «Спартак» обыграл «Сочи» в 1-м туре молодёжного первенства России
Прочее , Екатерина Селезнева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия впервые проиграла в США. Американцам1
Назван самый расточительный клуб Европы
До Авериных далеко: кто тащит Россию на Универсиаде
«Манчестер Юнайтед» поднял цену за Погба
Отбил пенальти и умер: 17-летнего вратаря подвело сердце
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
02:11
Месси и Овечкин лучшие в своих видах спорта
Прочее
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
01:08
Глушаков написал на жену заявление в СК
Футбол
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение