Российская гимнастка Селезнева взяла золото в многоборье на Универсиаде

Российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на летней Универсиаде в Неаполе, сообщает РИА «Новости».

За свое выступление Селезнева набрала 83,600 балла. Второй стала представительница Азербайджана Зохра Агамирова (75,425). Бронзу взяла американка Лаура Ихань Цзэн (72,600).

Летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Ранее сообщалось, что Россия занимает пятое место в медальном зачете Универсиады.

Универсиада. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье 1. Екатерина Селезнева (Россия) — 83,600. 2. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 75,425. 3. Лаура Цен (США) — 72,600.