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Российская гимнастка Селезнева взяла золото в многоборье на Универсиаде 

Газета.Ru + ещё 9 19 часов назад
Российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на летней Универсиаде в Неаполе, сообщает РИА «Новости».
За свое выступление Селезнева набрала 83,600 балла. Второй стала представительница Азербайджана Зохра Агамирова (75,425). Бронзу взяла американка Лаура Ихань Цзэн (72,600).
Летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
Ранее сообщалось, что Россия занимает пятое место в медальном зачете Универсиады.
Универсиада. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье 1. Екатерина Селезнева (Россия) — 83,600. 2. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 75,425. 3. Лаура Цен (США) — 72,600.
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