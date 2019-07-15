Президент «Барселоны» высказался о скандале вокруг перехода Гризманна

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отреагировал на резонансную информацию о том, что «Атлетико» собирается подать в суд на каталонский клуб.

Связано данное решение с трансфером французского нападающего Антуана Гризманна , перешедшего в стан сине-гранатовых за €120 млн "Было нелегко приобрести Антуана. Мы очень довольны. Спасибо ему за принятие этого решения.

Я говорил с представителями «Атлетико». Я понимаю, что они защищают свои интересы. Впрочем, не думаю, что они добьются положительного для себя результата. Мы связывались с окружением Гризманна в мае. В марте и апреле мы с ним никаких переговоров не вели", — цитирует Бартомеу El Chiringuito.

Стоит отметить, что контракт француза с каталонцами рассчитан на пять лет.

Ранее президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико».