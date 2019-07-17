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Экс-тренер «Зари» высказался о переезде украинцев в Россию 

Газета.Ru + ещё 8 6 часов назад
Бывший главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился мнением о том, что некоторые украинские игроки переезжают в Россию, чтобы выступать в российском чемпионате, передает Xsport.
Он заявил, что если украинский футболист переезжает в России, то о национальной команде он может забыть.
"Сложно передать. У нас из «Зари» тоже уезжали ребята. Я просто их не понимал. Понимал их в одном — короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально.
Но не все измеряется деньгами. Должны быть мышление, сердце и понимание ситуации, которая сложилась. Бежать за деньгами, бросая все… Они же должны понимать, что отрекаются от сборной", — заявил специалист.
Примечательно, что Вернидуб сам был игроком петербургского «Зенита». Цвета российского клуба он представлял с 1997 по 2000 год.
Ранее сообщалось, что Украине не будут искать замену на чемпионате мира по футболу.
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