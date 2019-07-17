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«Формула 2» появилась в мультиплеере F1 2019 

Игромания.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Студия Codemasters объявила, что на всех платформах установлен патч 1.05 для гоночного симулятора F1 2019. Этот патч призван привести игровые условия в соответствие в начавшимся сезоном «Формулы 1». В частности, перебалансированы команды и изменены особенности управления ими.
Ряд транспортных средств также перенастроен по итогам предсезонных тестов. Некоторым болидам обновили аэродинамику, что даёт повышение скорости на поворотах, пересмотрены также их слабые и сильные стороны. Вдобавок в неранговых мультиплеерных гонках и в LAN-партиях теперь доступны заезды «Формулы 2».
В ближайшие месяцы разработчики обещают дополнительные нововведения. Так, к августу автодром «Поль Рикар» оснастят пит-лейном. В конце лета машины можно будет украсить специальным декором к 90-летию Ferrari. А в сентябре стартует новый сезон F2 2019.
Гоночный симулятор F1 2019 вышел на РС, PS4 и Xbox One 28 июня 2019 года. Игра получила высокие оценки критиков: от 84 до 89 в зависимости от платформы. Отдельные выдержки из обзоров Codemasters собрала в специальном трейлере.
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Прочее , Поль Рикар , Ferrari
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