«У вратаря вообще-то семья есть»

Британский футбол — захватывающее зрелище: высокие скорости, лучшие игроки мира и как следствие — обилие шикарных голов. Прошлый сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) не стал исключением и подарил болельщикам множество ярких забитых мячей. В преддверии старта нового сезона «Лента.ру» вспоминает лучшие голы сезона-2018/19.

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус провел добротный год в составе родного клуба. Хавбек стал автором семи мячей в течение сезона. Один из них — со штрафного в матче с « Манчестер Юнайтед » — вышел особенно эффектным, хоть в учебники добавляй.

По итогам сезона многолетний лидер и главная звезда «Челси» Эден Азар сменил-таки Лондон на Мадрид. Бельгиец показал, что сумма, которую за него выложил «Реал» (более 100 миллионов евро), вполне оправдана. Хавбек «аристократов» стал лучшим в АПЛ по системе «гол плюс пас», записав на свой счет 31 очко — 16 мячей и 15 передач. В игре с «Вест Хэмом» Эден отметился шедевром: получил мяч в центре поля, оставил не у дел едва ли не половину команды соперника, издевательски легко просочился в штрафную и хладнокровно поставил точку в атаке имени самого себя.

Хотите поставить команде комбинационный футбол? Вам к Хосепу Гвардиоле. Испанский специалист вселял ужас в сердца соперников «Барселоны» с помощью знаменитой «тики-таки», а после его переезда в Манчестер хвататься за сердце пришлось болельщикам едва ли не всех клубов АПЛ. В чемпионском сезоне «Сити» неоднократно разбирался с прямыми конкурентами. В манчестерском дерби в ноябре прошлого года «горожане» легко разделались с «Юнайтед» — 3:1, а третий мяч в ворота Давида Де Хеа получился и вовсе издевательским. Илкай Гюндоган расстреливал испанского кипера МЮ в упор, выйдя на ударную позицию после комбинации из 44 (!) передач.

Победа в дерби осталась далеко в прошлом. В конце сезона команде Гвардиолы никак нельзя было терять очки: на пятки наступал «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Майский матч с «Лестером» грозил обернуться катастрофой: большую часть матча «горожане» не могли подобрать ключей к обороне соперника. На 70-й минуте свое веское слово сказал Венсан Компани . Защитник пальнул издалека и едва не порвал сетку ворот «Лестера». Редко, но метко — это про Компани. До этого бельгиец не забивал ударами из-за штрафной на протяжении шести лет. По сути, именно этот мяч принес «Сити» чемпионство: в следующем туре команда ожидаемо не испытала проблем в игре с «Брайтоном».

Еще один дальний удар в нашем списке, и снова в матче с участием «Манчестер Сити». Правда, на этот раз забивали в ворота «горожан». После серии отскоков полузащитник «Кристал Пэлас» Андрос Таунсенд с лета приложился к мячу метров с 25. Удар оказался настолько же точным, насколько и мощным. Гол-красавец помог Кристал Пэлас одержать важнейшую победу над будущим чемпионом.

Если почти все предыдущие голы были не только эффектными, но и важными, то удар нападающего «Ливерпуля» Садио Мане — просто вишенка на торте, настоящее украшение матча, результат которого был ясен заранее. Его мяч стал одним из пяти, влетевших в ворота «Уотфорда» в тот февральский вечер, но определенно запомнился сильнее прочих. На 20-й минуте встречи сенегалец, казалось бы, неудачно принял мяч после заброса за спины защитников, отпустив его слишком далеко. Каким-то чудом Мане опередил соперников и пробил пяткой мимо выскочившего из ворот Бена Фостера . «Мане, у вратаря вообще-то семья есть», — писали в Twitter болельщики «Уотфорда». Только Мане за такой гол вряд ли было стыдно.

Ближайшие три сезона игр АПЛ можно будет смотреть только в сервисе Okko Спорт, эксклюзивного правообладателя на территории РФ. Помимо 380 матчей сезона, пользователям будут доступны аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как АПЛ, так и спортивной редакцией Okko Спорт. Весь этот контент можно смотреть на разных устройствах — от мобильных телефонов до Smart TV и игровых приставок. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.