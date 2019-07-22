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Как эскалация в Ормузском проливе повлияла на нефтяные цены? 

BFM.RU + ещё 40 1 час назад
Фото: BFM.RU
Около полудня 22 июля котировки смеси Brent достигли отметки 63 доллара 73 цента за баррель. Позднее стоимость барреля немного снизилась, но динамика оставалась положительной. Возможная причина — захват иранцами британского танкера в Ормузском проливе.
Тегеран отказывается освобождать судно и моряков, чего требуют Лондон и Брюссель. Рассказывает корреспондент CBC в Бейруте Ребекка Коллард:
«По версии Ирана, британский танкер столкнулся с иранской рыболовецкой лодкой и не откликнулся на сигналы бедствия, тем самым нарушив морское право, после чего судно было взято под контроль иранскими военными — это официальная позиция. При этом в последние недели из Тегерана регулярно звучали заявления о необходимости симметричного ответа на захват иранского танкера в Гибралтаре. В воскресенье Иран распространил еще два любопытных заявления. Во-первых, глава иранского МИД Джавад Зариф назвал «благоразумие и дальновидность» залогом снижения напряженности, но также обвинил Дональда Трампа в попытке втянуть Британию в противостояние Тегерана и Вашингтона. Одновременно с этим иранский посол в Лондоне заявил, что Иран готов к любому сценарию и обвинил ястребов внутри британского правительства в попытке спровоцировать эскалацию. Наконец, есть заявление представителя командования британского флота — он сообщил, что 23 члена экипажа Stena Impero не пострадали и находятся в безопасности. Тем не менее компании-владельцу танкера пока не удалось получить доступ к судну».
Накануне Sunday Mirror сообщила, что британская разведка Ми-6 расследует версию о причастности России к задержанию танкера. Как утверждает таблоид, иранские военные могли заманить судно в ловушку с помощью фальшивых координат GPS, которые распространялись с помощью «российских шпионских технологий». Версия остается неподтвержденной, более авторитетные издания аналогичную информацию на момент выхода материала не публиковали
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Прочее , Джавад Зариф , Дональд Трамп , МИД
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