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Президент «Ростова» подарил новые телефоны болельщикам команды 

Газета.Ru + ещё 103 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц вручил фанатам ростовчан подарки за преданность, сообщает Sport24.
Памятные футболки и новые телефоны были подарены тем болельщикам «Ростова», которые посетили абсолютно все матчи футбольного клуба в предыдущем сезоне. Необходимым условием являлось как посещение домашних и гостевых матчей Российской премьер-лиги, так и кубка страны. Видео с церемонии выложил официальный аккаунт «Ростова» в социальной сети Twitter.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об инциденте, который произошел после матча 2-го тура Российской премьер-лиги со "Спартаком".
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Прочее , РПЛ , Валерий Карпин , Арташес Арутюнянц , Спартак
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