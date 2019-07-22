Президент «Ростова» подарил новые телефоны болельщикам команды 

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц вручил фанатам ростовчан подарки за преданность, сообщает Sport24.
Памятные футболки и новые телефоны были подарены тем болельщикам «Ростова», которые посетили абсолютно все матчи футбольного клуба в предыдущем сезоне. Необходимым условием являлось как посещение домашних и гостевых матчей Российской премьер-лиги, так и кубка страны. Видео с церемонии выложил официальный аккаунт «Ростова» в социальной сети Twitter.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об инциденте, который произошел после матча 2-го тура Российской премьер-лиги со "Спартаком".