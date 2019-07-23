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«Арсенал» возьмет Себальоса в аренду у «Реала» 

Газета.Ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Лондонский "Арсенал" возьмет в аренду полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса, сообщает "Би-би-си".
Стороны уже обо всем договорились. Арендное соглашение рассчитано на сезон-2019/20.
Помимо "Ареснала", в услугах Себальоса был также заинтересован итальянский "Милан", однако футболист принял решение продолжить карьеру в Англии.
22-летний полузащитник перешел в "Реал" из севильского "Бетиса" два года назад за €16,5 млн В составе мадридцев он провел 56 матчей, став автором пяти голов и двух результативных передач.
Ранее "Реал" стал самым дорогим клубом в мире.
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Прочее , Реал , BBC News
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