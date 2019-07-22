В «Сочи» назвали приоритетную задачу

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о приоритетной задаче команды, передает ТАСС.

Он заявил, что главной задачей для сочинского клуба является обеспечение хорошего транспортного сообщения к стадиону «Фишт».

"В ближайшее время нашей приоритетной задачей будет улучшение транспортной доступности стадиона. Мы сделаем все, чтобы пребывание болельщиков на арене стало максимально комфортным", — сказал Рубашко.

21 июля на стадионе «Фишт» «Сочи» проиграл чемпиону России прошлого сезона петербургскому «Зениту»

Ранее игрок «Сочи» высказался о двух поражениях на старте сезона.