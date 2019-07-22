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В «Сочи» назвали приоритетную задачу 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о приоритетной задаче команды, передает ТАСС.
Он заявил, что главной задачей для сочинского клуба является обеспечение хорошего транспортного сообщения к стадиону «Фишт».
"В ближайшее время нашей приоритетной задачей будет улучшение транспортной доступности стадиона. Мы сделаем все, чтобы пребывание болельщиков на арене стало максимально комфортным", — сказал Рубашко.
21 июля на стадионе «Фишт» «Сочи» проиграл чемпиону России прошлого сезона петербургскому «Зениту».
Ранее игрок «Сочи» высказался о двух поражениях на старте сезона.
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Прочее , Зенит , ИТАР-ТАСС
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