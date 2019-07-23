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Известный футболист пожертвовал крупную сумму денег бедному поселку 

СОК.медиа 5 часов назад
Фото: СОК.медиа
За жизнью и достижениями спортсменов следят многие. Особенно привлекают внимание различные соревнования, медали и кубки. Но иногда знаменитости совершают воистину достойные поступки, за которые они не просто получают аплодисменты и награды, а и благодарность тысяч людей.
В небольшом поселке Костин Лог Алтайского края начал разрушаться Дом Культуры. Зданию нужен был капитальный ремонт крыши, на который требовалось более 400 тысяч рублей. Известный футболист в рамках программы «Comment Out» на YouTube пожертвовал поселку эти деньги.
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