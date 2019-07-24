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Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен в инстаграме 

Газета.Ru + ещё 8 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в инстаграме, Hopper HQ.
Он получает больше всех за рекламу в соцсети.
Так, за один пост 34-летний нападающий получает в 2019 году по $975 тысяч за пост в инстаграме.
На втором месте списка оказался форвард французского «Пари Сен-Жермен», который зарабатывает по $722 тысячи. На третьей строчке рейтинга разместился форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси с $648 тысячами.
В десятке оказались такие известные личности мирового футбола, как Дэвид Бекхэм, Леброн Джеймс, Роналдиньо, Гарет Бэйл, Златан Ибрагимович, Вират Кохли и Луис Суарес.
В общем рейтинге аргентинец обошел таких звезд, как Ким Кардашьян, Селена Гомес, Дуэйн Джонс, Тейлор Свифт и Джастин Бибер. Он занял третье место.
Лидером списка стала 21-летняя владелица собственного бренда косметики Кайли Дженнер, которая получает за один пост $1,266,000..
Ранее сообщалось, что Роналду напал на полицейского.
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Прочее , Джеймс Леброн , Дэвид Бекхэм , Лионель Месси , Джастин Бибер , Луис Суарес , Гарет Бэйл , Криштиану Роналду , Дуэйн Джонс , Ким Кардашьян
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