Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен в инстаграме

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в инстаграме, Hopper HQ.

Он получает больше всех за рекламу в соцсети.

Так, за один пост 34-летний нападающий получает в 2019 году по $975 тысяч за пост в инстаграме.

На втором месте списка оказался форвард французского «Пари Сен-Жермен», который зарабатывает по $722 тысячи. На третьей строчке рейтинга разместился форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси с $648 тысячами.

Лидером списка стала 21-летняя владелица собственного бренда косметики Кайли Дженнер, которая получает за один пост $1,266,000..

Ранее сообщалось, что Роналду напал на полицейского.