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Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба 

Российская Газета + ещё 36 10 часов назад
Фото: Российская Газета
Участники чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, пострадали во время обрушения крыши в ночном клубе, расположенном неподалеку от деревни атлетов.
По неподтвержденным данным, в этот момент в клубе могли находиться ватерполисты из сборной ЮАР, а также пловцы из команды Болгарии. По свидетельствам очевидцев, якобы есть один погибший.
Международная федерация плавания (ФИНА) выпустила официальное заявление, в котором выразила глубочайшие сожаления по поводу произошедшего. Однако никакой информации о количестве пострадавших и полученных ими травмах не сообщается.
В ночь с 26 на 27 июля в Кванджу шел сильный ливень, что, возможно, и послужило причиной обрушения крыши ночного клуба.
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