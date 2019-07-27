Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба

Участники чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, пострадали во время обрушения крыши в ночном клубе, расположенном неподалеку от деревни атлетов.

По неподтвержденным данным, в этот момент в клубе могли находиться ватерполисты из сборной ЮАР, а также пловцы из команды Болгарии. По свидетельствам очевидцев, якобы есть один погибший.

Международная федерация плавания (ФИНА) выпустила официальное заявление, в котором выразила глубочайшие сожаления по поводу произошедшего. Однако никакой информации о количестве пострадавших и полученных ими травмах не сообщается.

В ночь с 26 на 27 июля в Кванджу шел сильный ливень, что, возможно, и послужило причиной обрушения крыши ночного клуба.