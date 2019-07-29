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Чемпионы мира по плаванию Ефимова, Рылов и Чупков вернулись с ЧМ в Южной Корее 

ТАСС + ещё 44 3 часа назад
Фото: RT на русском
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Юлия Ефимова, Евгений Рылов, Антон Чупков, Климент Колесников и Владислав Гринев вернулись в Москву с чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в воскресенье в южнокорейском Кванджу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В аэропорту Шереметьево спортсменов встречали около 100 человек.
На прошедшем турнире Ефимова завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали, Рылов стал обладателем золотой и двух серебряных наград в личных дисциплинах, также в его активе серебряная и бронзовая медали в эстафетах. Чупков с мировым рекордом стал чемпионом мира на дистанции 200 метров брассом, Колесников завоевал бронзу в личном заплыве и серебро в эстафете, Гринев также стал бронзовым призером в личных соревнованиях и серебряным — в эстафете.
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Прочее , Климент Колесников , Владислав Гринев , Антон Чупков , Евгений Рылов , Юлий Ефимов , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС
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