Чемпионы мира по плаванию Ефимова, Рылов и Чупков вернулись с ЧМ в Южной Корее

На прошедшем турнире Ефимова завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали, Рылов стал обладателем золотой и двух серебряных наград в личных дисциплинах, также в его активе серебряная и бронзовая медали в эстафетах. Чупков с мировым рекордом стал чемпионом мира на дистанции 200 метров брассом, Колесников завоевал бронзу в личном заплыве и серебро в эстафете, Гринев также стал бронзовым призером в личных соревнованиях и серебряным — в эстафете.