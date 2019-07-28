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Аршавин — Дзюбе: «Хочется верить, что разбираюсь в футболе» 

Спорт-Экспресс + ещё 28 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Экс-нападающий сборной России и "Зенита", ныне тренер детской академии питерцев, эксперт на ТВ Андрей Аршавин ответил на высказывание форварда сине-бело голубых Артема Дзюбы о том, что тот не разбирается в футболе.
— Хорошо, что сегодня лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю, что ответить. Самому хочется верить, что разбираюсь в футболе, — сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч Премьер".
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Прочее , Андрей Аршавин , Геннадий Орлов , Зенит
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